anche justin bieber con shakira e madonna per la finale

Justin Bieber sarà tra gli artisti che si esibiranno durante l’intervallo della finale della Coppa del Mondo 2026, prevista per il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La serata vedrà anche le performance di Madonna, Shakira e i BTS. La manifestazione si svolgerà nello stadio di New York e New Jersey. Nessuna altra informazione su orari o dettagli aggiuntivi è stata comunicata.

Justin Bieber sarà co-headliner dello spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo 2026, al fianco di Madonna, Shakira e i BTS, in programma domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium. Burna Boy, il cui grande successo mondiale "Dai Dai" con Shakira continua a dominare le classifiche di tutto il mondo, apparirà anche durante la trasmissione di 11 minuti, insieme a Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra venezuelano di fama internazionale e direttore musicale e artistico della New York Philharmonic, e al coro PS 22 vincitore del Webby Award con i Coldplay. Lo spettacolo finale dell'intervallo della Coppa... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Justin Bieber is reportedly in talks to sing at the FIFA World Cup final.

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