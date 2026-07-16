Un operaio è stato denunciato ad Arezzo dopo essere stato trovato con alcuni grammi di oro, sequestrati, all’uscita dal suo posto di lavoro. L’indagine è partita dalla denuncia dei titolari di un’azienda orafa, che hanno segnalato il furto di oro dalla loro ditta. La squadra Mobile ha fermato l’uomo poco prima di lasciare il sito lavorativo. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali altri furti.

AREZZO – Un’indagine della squadra Mobile della Questura di Arezzo, scattata dopo la denuncia dei titolari di un’azienda orafa, ha portato al fermo di un operaio bloccato all’uscita dal lavoro con alcuni grammi di oro, risultati sottratti alla ditta presso cui è impiegato. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di recuperare altro metallo prezioso, per un totale di circa 40 grammi. I titolari avevano segnalato ammanchi di materiale e notato movimenti sospetti. Gli investigatori hanno monitorato il dipendente durante l’attività lavorativa e lo hanno fermato al termine del turno. La perquisizione personale ha confermato i sospetti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: ruba oro nella ditta in cui lavora, operaio denunciato

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