A Bibbiena, in provincia di Arezzo, tre persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Tra i fermati ci sono due adulti appartenenti a una famiglia di imprenditori e un operaio. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato. Le forze dell'ordine hanno effettuato le operazioni a seguito di indagini sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le autorità hanno reso noto l'arresto e la denuncia senza ulteriori dettagli.

AREZZO – I carabinieri della compagnia di Bibbiena (Arezzo) hanno arrestato tre persone con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di moglie e marito titolari di un tomaificio e un operaio della ditta. Denunciato per lo stesso reato alla procura per i minorenni di Firenze il figlio della coppia. L’operazione, spiegano i carabinieri, è scattata a seguito di un ordinario servizio di controllo del territorio effettuato dai militari dell’aliquota radiomobile. Durante l’ispezione di un’auto guidata da una donna di 49 anni, residente in provincia di Arezzo, sulla quale viaggiavano anche il figlio diciassettenne e un operaio di 54 anni, i carabinieri hanno rinvenuto un foglio manoscritto contenente annotazioni ritenute riconducibili a debiti legati alla compravendita di droga. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: famiglia di imprenditori e operaio arrestati per droga. Denunciato figlio 17enne

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