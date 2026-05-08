Ruba due anelli d' oro in casa di una donna a Collecorvino ma viene individuato e denunciato

Nella giornata di giovedì 7 maggio, i carabinieri di Collecorvino hanno identificato e denunciato un uomo per aver rubato due anelli d'oro all’interno di una casa nella zona. L’indagine è scaturita dalla segnalazione della proprietaria, che aveva notato l’assenza degli oggetti. Dopo aver raccolto elementi di prova, le forze dell’ordine hanno proceduto con il deferimento dell’individuo all’autorità giudiziaria, contestandogli i reati di furto in abitazione e ricettazione.

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I carabinieri della Stazione di Collecorvino, nella giornata di giovedì 7 maggio, hanno deferito alla locale autorità giudiziaria un uomo che si sarebbe reso responsabile dei reati di furto in abitazione e ricettazione. In particolare, i militari hanno intrapreso una meticolosa e puntuale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Finto maresciallo in azione: ruba 300 grammi d'oro a un anziano, ma viene tradito dalla fugaAncora truffe nella Tuscia, si è conclusa lo scorso 26 marzo la vicenda che ha visto coinvolto un anziano uomo residente a Tuscania, raggirato lo... Ruba una bici ad una donna e prova a rivenderla a suo marito: denunciatoI carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno denunciato un uomo di origini nordafricane, residente a Padova, attualmente senza...