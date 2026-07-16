Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia a Arezzo con l’accusa di aver rapinato un ottantenne, sottraendogli il cellulare. L’arresto è stato effettuato dalla squadra mobile della questura.

AREZZO – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Arezzo con l’accusa di rapina ed estorsione aggravata ai danni di un ottantenne. I fatti: era il 17 giugno 2026 quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe avvicinato l’anziano nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale chiedendo del denaro. Dopo averlo seguito lo avrebbe aggredito e strattonato per sottrargli il telefono cellulare. Successivamente, avrebbe costretto la vittima a recarsi presso una banca vicina per prelevare 150 euro, consegnati in cambio della restituzione del cellulare. Dopo aver riottenuto il telefono, l’anziano ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: rapina anziano dopo avergli sottratto il cellulare. Arrestato 40enne

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