La Procura di Dubai ha confermato l’arresto di Zeynab Javadli, ex moglie di uno sceicco e nipote di un sovrano locale. La donna è accusata di aver sottratto i figli allo sceicco. L’arresto è stato comunicato senza ulteriori dettagli sulle accuse o sul procedimento legale in corso. Non sono state rivelate informazioni sul luogo o sul momento dell’arresto.

La Procura di Dubai ha confermato l’arresto di Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, nipote del sovrano di Dubai. Come riporta Bbc, la donna è stata fermata dopo una denuncia presentata dall’ex marito e padre dei suoi tre figli. I familiari e gli amici della donna hanno perso i contatti con lei e con i figli il 2 giugno e hanno subito lanciato l’allarme. Per due giorni non si sono avute notizie su dove fossero. Saeed l’ha accusata di aver rapito i bambini durante un incontro di visita autorizzato dal tribunale. La vicenda ha origine dal divorzio avvenuto nel 2019, dopo il quale si è aperto un contenzioso tra le due parti, soprattutto per l’affidamento dei figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestata a Dubai l’ex moglie dello sceicco e nipote del sovrano: Zeynab Javadli accusata di avergli sottratto i figli

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