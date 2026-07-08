Casteggio rapina lo stesso anziano due volte | arrestato 40enne

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è stato arrestato domenica 5 luglio a Casteggio per aver compiuto due rapine ai danni dello stesso anziano in pochi giorni. La prima rapina si è verificata in via Torino, coinvolgendo un uomo di 83 anni. Nei giorni precedenti, lo stesso sospettato aveva tentato di rapinare un'altra vittima. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine in seguito alle indagini avviate dopo gli episodi.

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Casteggio (Pavia), 8 luglio 2026 - Due rapine ai danni dello stesso pensionato, nell'arco di pochi giorni. E pure un terzo colpo, a un'altra vittima. Un 40enne originario di Voghera, residente a Casteggio, è stato arrestato domenica, 5 luglio, per una violenta rapina ai danni di un 83enne, in via Torino a Casteggio. L'aggressore ha preso di mira la vittima, inizialmente pare avvicinandosi per chiedergli dei soldi come elemosina, ma poi diventando sempre più insistente fino a stringerlo in una morsa per strappargli lo zaino, nel quale l'anziano teneva il portafogli con i contanti. Il pensionato ha tentato di opporre resistenza e ne è nata un a violenta colluttazione, che è stata notata da altri passanti che hanno tempestivamente lanciato l'allarme al 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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