Arezzo ha raccolto più di 27.000 tonnellate di carta e cartone nel 2025, con un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. La quantità totale di carta e cartone differenziati in Toscana nel 2025 ha superato le 312.800 tonnellate, registrando una crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati comunicati nelle ultime settimane.

Arezzo, 16 luglio 2026 – La raccolta differenziata di carta e cartone in Toscana nel 2025 ha raggiunto le 312.864 tonnellate, segnando un aumento del 2,2% rispetto al 2024. Una quantità che, se pressata, sarebbe sufficiente a riempire 36 volte Ponte Vecchio¹. Il dato emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. “La Toscana con 85,5 kg di carta e cartone raccolti in media da ogni abitante, si colloca sul podio in Italia per raccolta pro-capite, dopo Emilia-Romagna e Valle d’Aosta e supera sia la media nazionale (67,5 kgab) sia quella dell’area Centro (75,7 kgab)” dichiara Roberto Di Molfetta, Direttore Generale di Comieco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arezzo: raccolte oltre 27.000 tonnellate di carta e cartone (+10,1% rispetto al 2024)

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