Arezzo Moonlight festival | Carmelo Schininà ad Anghiari
Il 15 luglio alle 21:30 si terrà il primo evento dell’Arezzo Moonlight Festival ad Anghiari, con la partecipazione di Carmelo Schininà. L’appuntamento è in piazza Mameli.
Arezzo, 14 luglio 2026 – Arezzo Moonlight festiva l: Carmelo Schininà ad Anghiari Il primo appuntamento del festival letterario, domani, mercoledì 15 luglio, è alle ore 21,30 in piazza Mameli. La quinta edizione di Arezzo Moonlight festival prenderà il via domani, mercoledì 15 luglio ad Anghiari. In piazza Mameli, lo scrittore Carmelo Schininà presenterà “Un intreccio nero, La nuova inchiesta sul caso Spampinato” in occasione della serata de “I mercoledì di Anghiari”. Prende il via la rassegna culturale letteraria organizzata da Confesercenti e Feltrinelli Point-Arezzo, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Al via la quinta edizione di Arezzo Moonlight festival
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