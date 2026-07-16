Il Consiglio Comunale di Arezzo ha eletto sette commissioni. Al momento non sono stati ancora comunicati i compiti specifici di ciascuna. La scelta delle commissioni è stata formalizzata attraverso un comunicato stampa del Comune. Restano da definire le funzioni precise e le tematiche di competenza di ogni commissione. La convocazione e le attività successive saranno comunicate nelle prossime settimane.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Il Consiglio Comunale di Arezzo ha ricostituito le sette commissioni consiliari e scelto i rispettivi presidenti, completando così uno dei rituali più solenni della politica locale: distribuire incarichi abbastanza lunghi da richiedere un foglio Excel, ma non abbastanza chiari da spiegare al cittadino cosa succederà lunedì mattina. Sette commissioni, sette scrutini e una quantità di competenze tale che, messe tutte insieme, potrebbero amministrare una piccola nazione. O almeno organizzare una riunione per capire chi deve convocare la riunione successiva. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, elette sette commissioni: ora resta da capire cosa commissionano

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