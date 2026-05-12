Abc commissioni approvano i Bilanci Cosa succede ora

Le commissioni Bilancio e Ambiente si sono riunite congiuntamente e hanno approvato a maggioranza i Bilanci dell’Azienda dei beni comuni, che si occupa della gestione dei rifiuti a Latina. Il Bilancio consuntivo 2024 e quello di previsione 2026-28 sono stati approvati con un voto di astensione da parte di una commissione e contrario dall’altra. Ora, i documenti passeranno all’approvazione definitiva in consiglio comunale.

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