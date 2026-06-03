Pioggia da record ad Arezzo | Da sette anni non cadeva così intensamente

Ad Arezzo, nelle ultime 36 ore, è caduta la pioggia più intensa degli ultimi sette anni. I rappresentanti di Arezzo Meteo hanno pubblicato una classifica basata sui millimetri di precipitazione registrati. Nessun’altra ondata di pioggia così forte si era verificata nel periodo, evidenziando un evento record per la città.

Da 7 anni ad Arezzo non pioveva con questa intensità. A dimostrarlo ci sono i numeri diffusi dai rappresentanti di Arezzo Meteo che hanno stilato una vera e propria classifica in base ai millimetri di pioggia caduta nelle ultime 36 ore. Lo scalino più alto del podio vede la presenza di Monte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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