Archivio e conservazione dei documenti scolastici per la chiusura dell’anno scolastico

Notizia in breve

Al termine dell’anno scolastico, le scuole verificano che tutta la documentazione sia completa e correttamente gestita. La procedura include la registrazione, la classificazione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti prodotti durante l’anno. Questi passaggi sono fondamentali per assicurare che i documenti siano disponibili e in ordine per eventuali controlli o future consultazioni. La corretta gestione della documentazione è una fase essenziale della chiusura dell’anno scolastico.