Archivio e conservazione dei documenti scolastici per la chiusura dell’anno scolastico
Al termine dell’anno scolastico, le scuole verificano che tutta la documentazione sia completa e correttamente gestita. La procedura include la registrazione, la classificazione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti prodotti durante l’anno. Questi passaggi sono fondamentali per assicurare che i documenti siano disponibili e in ordine per eventuali controlli o future consultazioni. La corretta gestione della documentazione è una fase essenziale della chiusura dell’anno scolastico.
La conclusione dell’anno scolastico rappresenta il momento in cui ogni scuola monitora se la documentazione prodotta è completa e se è stata gestita correttamente, dalle fasi di registrazione e classificazione alle fasi di archiviazione e conservazione. Leggi la guida Riservata agli abbonati Se non sei ancora abbonato, scegli tra le 6 opzioni Puoi ricevere gli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Privacy, tutti i documenti utili per la chiusura dell’anno scolasticoSono stati resi disponibili i documenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico, in conformità con le norme sulla privacy.
Accesso online e conservazione sicura dei documenti: l'archivio ex Genio Civile diventa digitaleLa Regione ha avviato un progetto di digitalizzazione degli archivi dell'ex Genio Civile, concentrandosi sulla documentazione conservata nella...
Temi più discussi: Ravenna | Due donazioni arricchiscono il patrimonio dell'Archivio di Stato; L’Immagine Ritrovata al servizio del Fondo Villani: la digitalizzazione dell'archivio fotografico; Un archivio digitale per salvare la storia del popolo palestinese; 60.000 videogiochi a rischio: chiude il più grande archivio tedesco.
La Scala dei Giganti: un cantiere per la conservazione preventiva a #Venezia Prende il via il cantiere pilota dedicato allo studio dei fenomeni di deterioramento che interessano la Scala dei Giganti, uno dei simboli di Palazzo Ducale Realizzata prevalentement x.com
Ricerche archeologiche nel territorio di Santeramo: studio, ricerca bibliografica, di archivio, ricognizione archeologica, finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Santeramo. Abbiamo finanziato questo progetto, c facebook
Limiti ai thralls dei vampiri? reddit
Nell’archivio le ‘Radici vive’ del paeseTORRICELLA DEL PIZZO - Si chiama Radici vive. Presidio culturale e archivio digitale della memoria e della genealogia, il progetto presentato dall’amministrazione comunale di Torricella per il bando L ... laprovinciacr.it
L'archivio storico dei videogiochi si ferma sul più belloLa Internationale Computerspielesammlung non proseguirà nella forma prevista: niente fondi permanenti, futuro incerto per database e infrastruttura tecnica. msn.com