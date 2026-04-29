Accesso online e conservazione sicura dei documenti | l' archivio ex Genio Civile diventa digitale
La Regione ha avviato un progetto di digitalizzazione degli archivi dell'ex Genio Civile, concentrandosi sulla documentazione conservata nella provincia di Brindisi e nelle altre province della regione. L'obiettivo è rendere accessibili online i documenti e garantirne la conservazione digitale. L'intervento riguarda un patrimonio amministrativo di oltre 9 unità, con l'intento di facilitare la consultazione e la gestione dei dati storici.
BRINDISI - La Regione avvia un progetto di digitalizzazione degli archivi dell'ex Genio Civile, con un'attenzione particolare alla documentazione conservata nella provincia di Brindisi, che insieme a quella di Bari, Foggia, Lecce e Taranto costituisce un tesoro amministrativo di oltre 9.000 metri.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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