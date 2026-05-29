Privacy tutti i documenti utili per la chiusura dell’anno scolastico

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati resi disponibili i documenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico, in conformità con le norme sulla privacy. Questi documenti prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari come l’allontanamento dalle lezioni, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale basati sui principi della giustizia riparativa.

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