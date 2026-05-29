Privacy tutti i documenti utili per la chiusura dell’anno scolastico

Sono stati resi disponibili i documenti necessari per la chiusura dell’anno scolastico, in conformità con le norme sulla privacy. Questi documenti prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari come l’allontanamento dalle lezioni, attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale basati sui principi della giustizia riparativa.

Scaricabili per gli abbonati a “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista sfogliabile a pagina 2. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. La scuola dice no per privacy, ma il TAR: “Glieli deve dare, prevale il diritto a difendersi” Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate: non a Natale, Pasqua, Carnevale, sì invece tra fine lezioni e 30 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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