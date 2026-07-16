Giornalisti e arbitri sono coinvolti in un caso di presunte interferenze nelle decisioni arbitrali. Le accuse riguardano pressioni da parte di un ex designatore, con un'email che segnalava una telefonata scomparsa. Tuttavia, le indagini dei pubblici ministeri di Milano hanno portato all’archiviazione della posizione dell’Inter, ritenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficienti per procedere con un processo per frode sportiva.

La posizione dell’ Inter è stata archiviata perché, secondo i pm di Milano, gli elementi raccolti nel corso delle indagini sulle presunte «inteferenze» nelle scelte degli arbitri da parte dell’ex designatore Gianluca Rocchi non sarebbero stati solidi al punto da reggere in un eventuale processo per frode sportiva. A corroborare l’ipotesi di reato c’erano però diverse intercettazioni, alcune dal contenuto anche piuttosto “pesante”. Rocchi si lamentava delle pressioni nerazzurre. Il Corriere della Sera ha pubblicato il contenuto di una telefonata del 29 aprile 2025 tra Rocchi e l’allora supervisore degli arbitri Andrea Gervasoni, in cui l’ex designatore dice: «Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il cazzo pesantemente, stavo pensando. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Arbitri, le lamentele di Rocchi per le pressioni dell’Inter e la telefonata scomparsa

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diventa difficile seguire ancora se hai i pm che intercettano a cazzo ogni tanto partendo da esposti di parte, il resto non lo commento nemmeno, si vedrà perchè li si baserebbero sul nulla visto che è riportato anche sui giornali di solito di lamentele di tutti. x.com

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