Nuove intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri rivelano una telefonata tra un dirigente dell’Inter e alcuni ufficiali di gara, tra cui Rocchi e Gervasoni. La conversazione, registrata durante le indagini, coinvolge i protagonisti in relazione a presunti scambi di informazioni e discussioni sulle decisioni arbitrali. La notizia si aggiunge a una serie di accertamenti in corso, che coinvolgono diversi membri del sistema arbitrale e delle società calcistiche.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi e Gervasoni: spunta la telefonata che tira in ballo un dirigente dell’Inter!

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