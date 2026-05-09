Appiano Gentile Inter | Inter in campo contro la Lazio

L'Inter si prepara per la sfida contro la Lazio, con la squadra che si è allenata ad Appiano Gentile. Sono stati comunicati i dettagli sulla formazione, sugli infortunati e sui tempi di recupero dei giocatori. Sono stati inoltre segnalati alcuni calciatori diffidati. La società ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei singoli e sulle eventuali scelte di formazione per la prossima partita.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. In corso in queste ore il match contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Inter in campo contro la Lazio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Inter-Pisa 6-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Appiano Gentile Inter: oggi la sfida contro il Bodo Glimt Appiano Gentile Inter: in corso la sfida odierna contro il LecceVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finale di Coppa Italia, le attività di vigilia; Inter, il 21° scudetto anche ad Appiano Gentile; Inter verso la Lazio: per Calhanoglu allenamento a parte. VIDEO; Inter, visita speciale ad Appiano Gentile e il club commenta: Chiedimi se sono felice. Inter, il 21° scudetto anche ad Appiano GentileSostituito lo scudetto numero 20 con quello con il numero 21 ancora prima della consegna ufficiale della coppa che avverrà domenica 17 maggio a San Siro, seguita dalla parata della squadra sul bus sco ... laprovinciadicomo.it Inter verso la Lazio: per Calhanoglu allenamento a parte. VIDEONel VIDEO, le ultime da Appiano Gentile sul recupero degli infortunati. Hakan Calhanoglu, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della coscia sinistra, si è allenato a parte, il che mette i ... sport.sky.it Finale Coppa Italia, le attività di vigilia. Questo il dettaglio di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 12 maggio: • Ore 09:30 - Allenamento Inter (primi 15' aperti ai media) | BPER Training Centre, Appiano Gentile x.com Se l'Inter avesse avuto la possibilità di fare uno scambio con l'Atletico De Madrid, quale sarebbe la tua scelta reddit