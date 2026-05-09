Appiano Gentile Inter | Inter in campo contro la Lazio
L'Inter si prepara per la sfida contro la Lazio, con la squadra che si è allenata ad Appiano Gentile. Sono stati comunicati i dettagli sulla formazione, sugli infortunati e sui tempi di recupero dei giocatori. Sono stati inoltre segnalati alcuni calciatori diffidati. La società ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei singoli e sulle eventuali scelte di formazione per la prossima partita.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. In corso in queste ore il match contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com
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