È stato inaugurato oggi un nuovo centro diurno per anziani a San Giovanni, realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Asl Tse e una cooperativa sociale. Il centro offre spazi dedicati a attività come l’uso di app di comunicazione, visori 3D, orto, laboratori, musica, teatro e altre iniziative. La struttura è stata aperta con l’obiettivo di offrire servizi e momenti di socializzazione agli anziani della zona.

Arezzo, 16 luglio 2026 – . Inaugurato oggi, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Asl Tse e cooperativa sociale K2B Nuovo Centro diurno per anziani a San Giovanni. È in via Pruneto 3D, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale, Asl Toscana Sud Est e cooperativa sociale K2B. "Si tratta di un altro obiettivo importante che, come Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino – dichiara la presidente Valentina Vadi – siamo riusciti a raggiungere per la tutela e il supporto delle persone anziane che vivono nel nostro territorio. Dopo la pandemia da Covid-19, diversi centri diurni destinati agli anziani furono chiusi per ragioni di sicurezza e non sono più stati riaperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - App per comunicare, visori 3D, orto, laboratori, musica, teatro e molto altro ancora nel nuovo centro diurno per anziani di San Giovanni

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