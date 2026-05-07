A San Giovanni Valdarno torna “Parole in circolo”, un evento che unisce musica e teatro in una serata dedicata alle emozioni. La manifestazione, in programma il 7 maggio 2026, propone un percorso tra diverse forme di espressione artistica, con attenzione alla performance dal vivo. L’evento si svolge in un contesto che valorizza la contaminazione tra linguaggi, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e di scoperta culturale.

Arezzo, 07 maggio 2026 – Una serata dedicata alle emozioni, alla contaminazione tra linguaggi artistici e al valore della performance dal vivo. Domenica 10 maggio alle ore 21 la Sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno ospiterà una nuova edizione di “Parole in circolo – quando la musica incontra il teatro”, la rassegna culturale promossa dall’associazione Paro Paro in collaborazione con Diesis Teatrango e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva Sala La Nonziata, spazio culturale nato dal recupero di una antica chiesa e restituito alla città grazie all’impegno dell’imprenditore Fabrizio Fabbrini. Un luogo che negli ultimi anni è diventato uno dei principali punti di riferimento cittadini per spettacoli, concerti e iniziative artistiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Parole in circolo” torna a San Giovanni Valdarno: musica e teatro si incontrano nel segno dell’amore

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