Caltagirone Centro diurno per gli anziani al Villino Milazzo | inaugurazione il 30 aprile

Domani alle 10,30 si terrà l'inaugurazione di un nuovo centro diurno per anziani nel Villino Milazzo, a Caltagirone. L'edificio, recentemente ristrutturato, è stato riqualificato con un investimento di 468mila euro da parte dell’amministrazione comunale. La struttura è stata destinata a servizi dedicati agli anziani e sarà aperta al pubblico a partire dalla giornata di domani.

Inaugurazione, domani alle 10,30, per il Centro diurno anziani, realizzato dall’Amministrazione comunale nel Villino Milazzo, interamente ristrutturato con interventi costati 468mila euro. La riqualificazione dell’edificio di proprietà comunale e la conseguente apertura del Centro diurno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Inaugurazione nuova sede centro diurno socio educativo a TriggianoIl Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano riapre in una nuova sede: un nuovo inizio per bambini e famiglie Un anno fa, nel novembre 2024, il... Centro diurno per anziani. Ventisei ditte in gara. Entro l’estate il cantiereSono ben 26 ditte edili provenienti da tutta Italia ad aver partecipato al bando per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo e atteso...