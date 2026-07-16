Il governo ha approvato un nuovo patto per il welfare dedicato agli anziani non autosufficienti. La riforma prevede l’introduzione di servizi assistenziali più accessibili e di un fondo dedicato al sostegno delle famiglie. La misura mira a migliorare la qualità di vita delle persone che non possono muoversi autonomamente, coinvolgendo anche il settore sanitario e sociale. La proposta è stata presentata ufficialmente in una conferenza stampa.

Roma, 16 luglio 2026 – La non autosufficienza è una delle grandi emergenze sociali italiane, ma resta spesso confinata nella dimensione privata delle famiglie. Oggi circa 10 milioni di persone sono coinvolte ogni giorno nell ’assistenza agli anziani fragili: 4 milioni di anziani non autosufficienti, familiari, caregiver, assistenti familiari e operatori professionali. È un pezzo enorme del Paese che vive tra cure, burocrazia, liste d’attesa, costi e solitudine organizzativa. Il Patto per un nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, che riunisce 60 organizzazioni della società civile, del terzo settore, dei pensionati, dei familiari, delle professioni e dei soggetti che offrono servizi, presenta per questo un pacchetto di proposte per la Legge di Bilancio 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anziani non autosufficienti, dalla riforma alla vita: ecco cosa prevede il patto per un nuovo welfare

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New Social Security Proposal: Is a Benefit Raise Really Coming

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