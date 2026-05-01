Entro la fine di maggio saranno rese note le novità sul nuovo Chips Act dell'Unione europea, ma alcune indiscrezioni arrivano da fonti come Bloomberg. La revisione del provvedimento sembra prevedere un rafforzamento dei poteri della Commissione europea, che potrebbe assumere un ruolo più centrale nella gestione delle politiche relative al settore dei semiconduttori. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su come cambieranno le attribuzioni di responsabilità.

Entro fine maggio ne sapremo di più, ma qualche indiscrezione arriva tramite Bloomberg. La revisione del Chips Act potrebbe rafforzare il ruolo della Commissione europea. Il ramo esecutivo dell’Unione europea potrebbe investire direttamente nei progetti pubblico-privati per la produzione di semiconduttori, quando nella precedente versione era solamente incaricata di finanziare la ricerca e approvare gli aiuti degli Stati membri. Il cambiamento sarebbe importante, ma al momento manca un testo ufficiale che possa confermarlo. Dalle bozze della seconda versione, che aggiorna il Chips Act del 2022, l’Ue dovrebbe anche aumentare lo sviluppo di macchinari essenziali per la produzione di chip.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più potere alla Commissione. Cosa prevede il nuovo Chips Act dell’Ue

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