Riforma medici di base | ecco cosa prevede il piano e perché è una svolta che non piace a tutti

Un utente si presenta allo sportello di scelta e revoca del medico di base in una mattina di un giorno qualsiasi. La riforma prevede modifiche al sistema di assegnazione e gestione dei medici di famiglia, con l’obiettivo di riorganizzare i servizi sanitari. La nuova normativa introduce cambiamenti nelle procedure di scelta e revoca, coinvolgendo anche le modalità di assegnazione dei medici ai pazienti. La riforma è oggetto di discussione e non tutti sono favorevoli alle modifiche proposte.

E’ la tarda mattinata di un lunedì qualsiasi e allo sportello di scelta e revoca del medico di base va in scena lo psicodramma. Nella Lombardia delle eccellenze della salute, punto di approdo di pazienti che arrivano da ogni parte della Penisola per trovare le cure migliori, mancano ormai 1.540 medici di famiglia (sono 5.700 i posti vacanti in tutta Italia), e la signora Silvana – anni 83, il suo dottore è appena andato in pensione lasciando più di 1.300 pazienti senza assistenza – ha trovato un’unica alternativa: un professionista con ambulatorio a molti isolati da casa sua. «Non so come farò ad andare alle visite, ma mi reputo comunque fortunata, perché anche oggi tante persone non sono riuscite a ottenere un posto: io sono venuta a far la fila per cinque volte e alla fine ce l’ho fatta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Medici di famiglia: cosa cambia per i cittadini

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