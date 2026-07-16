Durante Wimbledon, un tennista ha raccontato di aver avuto una lunga conversazione con Federer, durata alcuni minuti. Ha spiegato che Federer gli ha consigliato di gestire meglio le emozioni durante le partite. Il tennista ha aggiunto di essersi appassionato al tennis negli ultimi tre anni, anche grazie alla conoscenza con un altro giocatore italiano. La discussione ha toccato temi che vanno dal passato di Federer alle proprie gare e alla vita in generale.

Spa, 16 lug. - (Adnkronos) - "La chiacchierata con Federer a Wimbledon è stata grandiosa. Negli ultimi due o tre anni mi sono appassionato al tennis anche grazie alla conoscenza con Sinner e parlare con Federer è stato fantastico: abbiamo parlato di quando lui giocava, della vita in generale e delle mie gare. E' una persona umile e aperta, è stato stupendo. E mi ha dato un consiglio: pensare ad una gara alla vola e gestire le emozioni". Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio a Spa. “A Silverstone eravamo in alto in tutte le sessioni, ed è importante -aggiunge il 19enne emiliano-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Antonelli: "Grandiosa la chiacchierata con Federer, mi ha consigliato di gestire le emozioni"

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