Kimi Antonelli ha trascorso il giorno dopo il Gran Premio di Silverstone a Wimbledon, evitando così le conseguenze di una trasferta sfortunata in Gran Bretagna. Prima di tornare in pista per il GP del Belgio, ha condiviso un momento con Roger Federer, che gli ha dato alcuni consigli. Antonelli ha descritto l'incontro come emozionante, sottolineando l’esperienza positiva vissuta prima di riprendere le competizioni in Formula 2.

Silverstone è stato un capitolo sfortunato. Ma prima di tornare in pista per il GP del Belgio, già il lunedì dopo la gara Kimi Antonelli ha potuto dimenticare la sfortunata trasferta inglese vivendo una giornata speciale a Wimbledon. Il leader iridato del Mondiale ha incontrato Roger Federer e dalla leggenda del tennis ha ricevuto consigli che intende portare con sé anche in Formula 1. Un confronto che, alla vigilia di Spa, diventa il punto di partenza per raccontare il suo momento: tra la crescita mostrata in questa prima parte di stagione, i risultati sfumati per episodi fuori dal suo controllo e la convinzione che la Mercedes abbia ancora tutto per restare al vertice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Gazzetta.it - Antonelli: "Che emozione la chiacchierata con Federer. Mi ha dato consigli preziosi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Irama su X Factor 2026: “Achille Lauro mi ha dato alcuni consigli”, poi svela che giudice saràIrama sarà giudice a X Factor 2026, sostituendo Achille Lauro che non farà parte della giuria.

Berrettini e quell'incontro che l'ha cambiato: "Enqvist mi ha dato la fiducia che mi mancava"Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, segnando una svolta nella sua stagione.

Temi più discussi: Mercedes trasforma un sogno in realtà: la sorpresa ai box per una fan di Russell; Un anno fa piangeva dopo 4 ritiri di fila, ora torna a Spa da leader: dietro il boom di Kimi; Russell: più giusto un terzo posto a Silverstone; Charles Leclerc e la 250° vittoria Ferrari in Formula 1.

Checo: Ci sono molti piloti in Formula 1 che lasceranno il sport senza nemmeno una vittoria o un podio, e non è perché non si siano impegnati o non lo meritassero. Sono piloti fantastiche. Voglio dire, è pazzesco che Hulkenberg abbia solo un podio nella su reddit

Carlo Vanzini: Hamilton si è rialzato, come ho fatto io. Ma con Antonelli è sempre festa italianaÈ ancora e sempre febbre da cavallino? O Kimi ha diviso i cuori? Carlo Vanzini in piedi, al Montmelò, diceva in diretta tv: È emozione, è adrenalina, in due parole Lewis Hamilton per la prima ... repubblica.it

Antonelli, il team radio dopo la vittoria: Che macchina!Nel video gioia di Kimi via radio col box Mercedes subito dopo aver vinto il gran premio del Giappone a Suzuka. Stavolta l’emozione lascia spazio alla gioia consapevole per un successo che gli regala ... sport.sky.it