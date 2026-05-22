Zia mi ha telefonato per… Alessandra Mussolini svela la chiacchierata con Sophia Loren

Alessandra Mussolini ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da sua zia, durante la quale si è parlato di Sophia Loren. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha condiviso questo episodio senza fornire ulteriori dettagli sulla conversazione o sul contenuto della telefonata. La discussione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza che siano stati rivelati altri aspetti della telefonata o motivazioni specifiche.

Alessandra Mussolini ha trionfato al Grande Fratello Vip 2026. L’ex parlamentare ha avuto la meglio al televoto finale battendo Antonella Elia, l’altra grande favorita per la vittoria finale del reality show. L’ex parlamentare ha raccontato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, di aver anche ricevuto una telefonata inaspettata. I pronostici ci hanno azzeccato. A vincere l’ottava edizione del Grande Fratello Vip è stata Alessandra Mussolini che, con la sua ironia, la sua simpatia e la sua schiettezza ha conquistato proprio tutti. Al televoto finale l’ex parlamentare ha sconfitto l’altra grande favorita, ovvero Antonella Elia, anche lei protagonista di un percorso notevole all’intero della Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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