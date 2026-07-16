Antonelli | Fantastico l' incontro con Federer vi racconto cosa mi ha detto

Kimi Antonelli ha incontrato Federer e ha riferito cosa gli ha detto. L'incontro è avvenuto di recente e Antonelli ha condiviso alcuni dettagli delle conversazioni. Nel frattempo, si prepara per il Gran Premio del Belgio, anche se ammette che la prima parte della stagione è stata segnata da alcuni episodi sfortunati. Antonelli si mostra fiducioso per le prossime gare, nonostante le difficoltà incontrate finora.

Kimi Antonelli guarda con fiducia al Gran Premio del Belgio, pur riconoscendo che la prima parte della stagione è stata caratterizzata anche da episodi sfortunati. "A Silverstone eravamo competitivi in tutte le sessioni ed è un segnale importante. Io devo concentrarmi su ciò che posso controllare e dare sempre il massimo. Ho avuto diversi episodi sfortunati che non dipendevano da me, ma fanno parte del motorsport. Il team sta lavorando duramente perché non accadano più. Qui a Spa ci aspettiamo di essere veloci, ma la Ferrari è stata una sorpresa a Silverstone e in qualifica sembra avere sempre qualcosa in più del previsto. Dovremo fare attenzione anche a Red Bull e McLaren", ha detto il pilota Mercedes. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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