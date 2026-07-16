Nel primo semestre del 2026 sono state inviate 90.200 segnalazioni di operazioni sospette nel settore antiriciclaggio, un record per un periodo di sei mesi. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il numero è aumentato dell’11,6%. I dati mostrano un incremento delle segnalazioni rispetto agli anni precedenti, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa crescita.

Volano le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) antiriciclaggio nel primo semestre 2026. Sono 90.200 facendo registrare un numero mai raggiunto in precedenza nell’arco di sei mesi e con una crescita dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma non solo, perché nel primo semestre dell’anno l’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha analizzato 90.049 segnalazioni, con una crescita del 10,7% rispetto al primo semestre dell’anno precedente; anche in questo caso si tratta del valore assoluto più alto. Come spiega l’Uif, « l’incremento dei flussi si è registrato lungo l’intero semestre ed è stato prevalentemente determinato da due banche telematiche, confermando quanto già osservato nel 2025». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Antiriciclaggio, boom di segnalazioni: 90.200 in soli sei mesi

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