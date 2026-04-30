Nel secondo semestre del 2025, le segnalazioni di operazioni sospette legate all'antiriciclaggio inviate all'unità di informazione finanziaria sono cresciute del 3,2%. La maggior parte di queste segnalazioni, pari al 96%, riguarda transazioni digitali gestite dal settore bancario. Questi dati evidenziano un aumento delle attività monitorate nel settore finanziario in relazione ai controlli contro il riciclaggio di denaro.

? Cosa sapere Segnalazioni antiriciclaggio Uif in aumento del 3,2% nel secondo semestre 2025.. Il settore bancario gestisce il 96% degli importi analizzati tramite flussi digitali.. Le segnalazioni di possibili attività illecite monitorate dalla Uif sono aumentate del 3,2 per cento nel secondo semestre del 2025 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, nonostante i flussi finanziari totali abbiano registrato una lieve contrazione dello 0,6 per cento, attestandosi sui 16 miliardi di euro. Il quadro delineato dall’unità di informazioni finanziarie della Banca d’Italia rivela un movimento costante dei controlli: mentre il volume complessivo delle operazioni è rimasto sostanzialmente stabile, la quantità di segnali inviati è cresciuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antiriciclaggio: sale il +3,2% delle segnalazioni della Uif

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