Nel 2025 sono state registrate circa 200 segnalazioni di discriminazioni in Alto Adige, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Le denunce riguardano principalmente episodi legati a differenze di etnia o nazionalità, con particolare attenzione alle difficoltà di accesso al lavoro. Le persone denunciano che il nome può influire sulla possibilità di essere assunte o di partecipare a selezioni, evidenziando problemi di pregiudizio e stereotipi nel mercato del lavoro locale.

Quali sono i motivi principali dietro l'aumento delle denunce in provincia?. Come influisce il nome di una persona sull'accesso al lavoro?. Perché le disabilità non visibili stanno generando nuove segnalazioni?. Quali nuovi ambiti di discriminazione stanno emergendo nei dati del 2025?.? In Breve Incremento di 61 richieste rispetto al periodo precedente nel 2025.. Difficoltà lavorative e abitative per chi ha nomi non locali in Alto Adige.. Aumento segnalazioni per disabilità non visibili, disturbi psicologici e long Covid.. Crescita casi di omo-, bi- e transfobia nel territorio provinciale.. Duecento segnalazioni di discriminazione in Alto Adige: cresce il numero dei casi trattati nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: boom di discriminazioni, 200 segnalazioni nel 2025

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