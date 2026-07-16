In una gara allo stadio di Madrid, una atleta di 27 anni ha sfiorato il record italiano dei 400 metri, che durava da 17 anni. La donna ha concluso la corsa a soli sei centesimi dal tempo stabilito da un’atleta di rilievo nazionale. La prestazione ha suscitato scalpore tra gli appassionati di atletica. Il record, uno dei più prestigiosi dell’atletica italiana, resta ancora imbattuto.

Anna Polinari ha tuonato sul giro della morte allo Stadio Vallehermoso di Madrid, facendo tremare addirittura il record italiano di Libania Grenot. Uno dei primati nazionali più sentiti e simbolici dell’atletica tricolore stava per essere ritoccato dalla 27enne veneta, che si è fermata ad appena sei centesimi dal memorabile 50.30 con cui la ribattezzata Panterita trionfò sui 400 metri ai Giochi del Mediterraneo in quel di Pescara il 2 luglio 2009, prima della doppietta dorata agli Europei nel 2014 e nel 2016. Le perle della cubana naturalizzata italiana restano nell’immaginario collettivo (va ricordato che la classe 1983 detiene il record anche del mezzo giro di pista con 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Polinari ha fatto tremare Libania Grenot! Il record italiano dei 400 ha vacillato dopo 17 anni, tempo splendido

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