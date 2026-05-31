Nel giorno del suo trentesimo compleanno, un’atleta italiana ha stabilito un nuovo record nazionale nell’eptathlon. Con questa performance, ha migliorato il suo precedente primato e si è qualificata per gli Europei. La gara ha visto una serie di risultati eccellenti in tutte le discipline che compongono l’eptathlon, permettendole di superare il limite stabilito in precedenza. La prestazione ha rappresentato un importante passo avanti nella carriera dell’atleta, che ora si prepara per la fase successiva della stagione.

Sveva Gerevini ha firmato il record italiano dell’eptathlon, regalandosi un compleanno davvero indimenticabile: nel giorno in cui ha spento trenta candeline, l’azzurra ha riscritto il già suo primato, alzando sensibilmente l’asticella ed entrando in una nuova dimensione. La lombarda ha sfondato il muro dei seimila e quattrocento, totalizzando 6.413 punti e ritoccando il suo precedente di 6.379 siglato in occasione degli Europei di Roma 2024. Il teatro dell’impresa è stato l’Hypomeeting di Goetzis (Austria), uno degli appuntamenti più importanti della stagione per quanto riguarda le prove multiple. La nostra portacolori ha chiuso la gara al quinto posto, la svizzera Annik Kaelin si è imposta con il primato nazionale di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sveva Gerevini firma il compleanno dei sogni: splendido record italiano di eptathlon, si vola agli Europei!

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