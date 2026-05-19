Non solo trofei Guardiola al City ha fatto incetta di record Un esempio? 400 vittorie in 569 match

Nella sua esperienza come allenatore, Guardiola ha raggiunto risultati notevoli con il suo attuale club. In particolare, ha conquistato 400 vittorie in 569 partite, stabilendo un record significativo. La sua carriera include successi importanti nel calcio inglese e internazionale, portando la squadra a ottenere numerosi trofei e a mantenere alte le prestazioni nel corso degli anni. La sua presenza in Premier League ha lasciato un segno rilevante nel panorama calcistico nazionale.

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