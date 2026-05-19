Non solo trofei Guardiola al City ha fatto incetta di record Un esempio? 400 vittorie in 569 match

Da ilnapolista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sua esperienza come allenatore, Guardiola ha raggiunto risultati notevoli con il suo attuale club. In particolare, ha conquistato 400 vittorie in 569 partite, stabilendo un record significativo. La sua carriera include successi importanti nel calcio inglese e internazionale, portando la squadra a ottenere numerosi trofei e a mantenere alte le prestazioni nel corso degli anni. La sua presenza in Premier League ha lasciato un segno rilevante nel panorama calcistico nazionale.

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Pep Guardiola è senza ombra di dubbio uno degli allenatori più vincenti e iconici non solo del calcio in generale, ma anche della Premier League. Ok i 20 trofei, ma il catalano ai Citizens ha anche fatto incetta di record. Guardiola al City: i suoi record. Si legge sul Times: “Nel 2017-18, il City diventò la prima squadra a raggiungere i 100 punti in una singola stagione di Premier League, stabilendo anche il record di margine più ampio nella vittoria del campionato (19 punti). Quella squadra, nota come i “Centurions”, vinse 18 partite consecutive tra agosto e dicembre 2017, un record ancora imbattuto in Premier League. In quella stagione il City segnò 106 gol in campionato, record tuttora valido, e ottenne 32 vittorie, diventando la prima squadra a riuscirci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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