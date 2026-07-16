Angelini Pharma ha finalizzato l’acquisto di Catalyst Pharmaceuticals, ampliando la presenza negli Stati Uniti. L’operazione mira a potenziare le attività nel settore delle malattie rare e della salute cerebrale. La società italiana ora si inserisce in un mercato più ampio, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione internazionale. Non sono stati resi noti dettagli finanziari dell’accordo.

Angelini Pharma completa l’acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals e rafforza la propria presenza negli Stati Uniti, facendo un passo decisivo nel percorso che punta a trasformare l’azienda italiana in un operatore globale nei settori della salute del cervello e delle malattie rare. L’operazione, annunciata a maggio e valutata complessivamente 4,1 miliardi di dollari, porta all’interno del gruppo il portafoglio e l’infrastruttura commerciale della società statunitense, specializzata nelle malattie neurologiche e neuromuscolari rare. Dagli Stati Uniti una nuova dimensione globale. Con Catalyst, Angelini Pharma acquisisce una presenza commerciale diretta negli Stati Uniti e competenze consolidate nell’ambito delle patologie neurologiche rare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Angelini Pharma completa l’acquisizione di Catalyst e si rafforza negli Usa. I dettagli

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L’operazione del valore di 4,1 miliardi di dollari (3,5 miliardi di euro) prevede la partecipazione di fondi gestiti da Blackstone, che investirà 1 miliardo di euro in azioni privilegiate. Clicca: tinyurl.com/2r542m64 #AngeliniPharma #CatalystPharmaceuticals x.com

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