Angelini Pharma completa l’acquisizione di Catalyst e si rafforza negli Usa I dettagli

Da formiche.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Angelini Pharma ha finalizzato l’acquisto di Catalyst Pharmaceuticals, ampliando la presenza negli Stati Uniti. L’operazione mira a potenziare le attività nel settore delle malattie rare e della salute cerebrale. La società italiana ora si inserisce in un mercato più ampio, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione internazionale. Non sono stati resi noti dettagli finanziari dell’accordo.

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Angelini Pharma completa l’acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals e rafforza la propria presenza negli Stati Uniti, facendo un passo decisivo nel percorso che punta a trasformare l’azienda italiana in un operatore globale nei settori della salute del cervello e delle malattie rare. L’operazione, annunciata a maggio e valutata complessivamente 4,1 miliardi di dollari, porta all’interno del gruppo il portafoglio e l’infrastruttura commerciale della società statunitense, specializzata nelle malattie neurologiche e neuromuscolari rare. Dagli Stati Uniti una nuova dimensione globale. Con Catalyst, Angelini Pharma acquisisce una presenza commerciale diretta negli Stati Uniti e competenze consolidate nell’ambito delle patologie neurologiche rare. 🔗 Leggi su Formiche.net

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