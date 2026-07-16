Angelini Pharma acquisisce Catalyst | rafforzata la presenza negli Usa

Angelini Pharma ha completato l'acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals, ampliando la propria presenza negli Stati Uniti. L'operazione mira a rafforzare la posizione dell'azienda nei settori della salute mentale e delle malattie rare. La società intende consolidare la propria attività nel mercato americano attraverso questa acquisizione. Non sono stati forniti dettagli finanziari dell'accordo.

Angelini Pharma completa l’acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals e rafforza la propria presenza negli Stati Uniti, puntando a consolidare il ruolo di operatore globale nei settori della salute del cervello e delle malattie rare. Con il closing dell’operazione la società italiana acquisisce la piena proprietà del portafoglio prodotti e dell’infrastruttura commerciale dell’azienda americana. L’operazione è accompagnata dall’ingresso di nuovi investitori. Fondi gestiti da Blackstone investiranno 1 miliardo di euroin azioni privilegiate, subordinatamente alle consuete autorizzazioni regolamentari. Parallelamente, Cdp Equity ha deliberato un investimento da 1 miliardo di euro attraverso un aumento di capitale che le consentirà di acquisire una quota del 23,5% del capitale ordinario di Angelini Pharma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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