Angelini Pharma acquista l’americana Catalyst per 4,1 miliardi

Angelini Pharma ha annunciato l'acquisto di Catalyst, società americana, per un importo di 4,1 miliardi di dollari. L'operazione è stata formalizzata attraverso un accordo tra le due aziende. La transazione riguarda l'acquisizione totale di Catalyst, senza ulteriori dettagli sui termini specifici dell'intesa. La notizia è stata diffusa ufficialmente dall'azienda italiana, senza indicazioni sui tempi di completamento.

Angelini Pharma ha siglato un accordo per l’acquisto dell’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari. L’azienda è focalizzata sull’in-licensing, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi per pazienti affetti da malattie rare e difficili da trattare. Il closing è previsto nel terzo trimestre dell’anno. L’operazione segna l’ingresso di Angelini nel mercato americano, rafforzando il suo impegno di lungo periodo nel brain health e confermando la vicinanza alle persone che convivono con malattie rare. In dettaglio, il Gruppo si è impegnato ad acquistare tutte le azioni di Catalyst per 31,50 dollari per azione, con un premio del 28 per cento rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 30 giorni dell’azienda al 22 aprile 2026.🔗 Leggi su Lettera43.it

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