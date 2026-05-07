Angelini Pharma acquisisce Catalyst Pharmaceuticals operazione di oltre 4 miliardi di dollari

Angelini Pharma ha annunciato l'acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals, in un'operazione che ha un valore superiore ai 4 miliardi di dollari. La società farmaceutica italiana, parte del Gruppo Angelini Industries, ha concluso l'accordo con Catalyst Pharmaceuticals, Inc. L'acquisto rappresenta una delle transazioni più significative nel settore farmaceutico di quest'anno. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle due aziende coinvolte.

Angelini Pharma S.p.A., azienda farmaceutica internazionale parte del Gruppo Angelini Industries, e Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (“Catalyst”) (Nasdaq: CPRX), società biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sull’in-licensing, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi per pazienti affetti da malattie rare e difficili da trattare, hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo. L’accordo prevede che Angelini Pharma sia impegnata ad acquisire tutte le azioni in circolazione di Catalyst al prezzo di 31,50 USD per azione in contanti, per un valore complessivo del capitale azionario di circa 4,1 miliardi di...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Angelini Pharma acquisisce Catalyst Pharmaceuticals, operazione di oltre 4 miliardi di dollari Notizie correlate Leggi anche: Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 mld dollari Angelini Pharma acquista l’americana Catalyst per 4,1 miliardiAngelini Pharma ha siglato un accordo per l’acquisto dell’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 miliardi; Malattie rare, Angelini pharma valuta l’acquisizione di Catalyst; Angelini Pharma studia l’acquisizione della statunitense Catalyst; L'italiana Angelini starebbe valutando l'acquisizione di Catalyst Pharma. Angelini Pharma acquisisce Catalyst Pharmaceuticals per 4,1 miliardi di dollari ed entra nel mercato USA(Teleborsa) - Angelini Pharma ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq, a 31,50 dollari per azione in contanti, per ... finanza.repubblica.it Angelini Pharma acquisisce Catalyst per 4,1 miliardi di dollari ed entra nel mercato UsaRiconosciuto un premio del 28% agli azionisti della società quotata al Nasdaq. L’operazione creerà un player globale di primo nella cura delle malattie rare neurologiche, dice il ceo Marullo di Condo ... milanofinanza.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/angelini-pharma-acquista-americana-catalyst-41-miliardi-AIhjBPvC - facebook.com facebook Angelini Pharma acquisisce Catalyst Pharmaceuticals per 4.1 miliardi di dollari dlvr.it/TSQ985 x.com