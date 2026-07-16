Rita Pavone ha commentato la musica attuale, assegnando valutazioni a vari artisti. Ha elogiato Angelina Mango, definendola brava, e ha riconosciuto il talento di Ultimo, Irama, Elodie e Annalisa, ma ha anche suggerito che devono impegnarsi di più per crescere. La cantante ha fatto il punto sui giovani interpreti, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Rita Pavone, reduce dai festeggiamenti dei 100 anni del marito Teddy Reno, ha tracciato un bilancio della musica di oggi, dando anche delle pagelle ad alcuni dei cantanti della nuova generazione più amati e famosi. “Cosa penso della musica di oggi? Non la penso proprio. È troppo ripetitiva, bisognerebbe tornare alla melodia, come diceva Louis Armostrong. E non vuol dire cantare una canzone lenta ma trovare una melodia nella canzone e questo si sta un po’ perdendo”, ha dichiarato a Today. Poi ha passato in rassegna i colleghi: “ Angelina Mango è brava, Ultimo, Irama, Elodie, Annalisa sono bravi ma quello che devono riuscire a fare è darsi una scrollata e crescere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Angelina Mango è brava, Ultimo, Irama, Elodie, Annalisa sono bravi ma quello che devono riuscire a fare è darsi una scrollata e crescere”: le pagelle di Rita Pavone

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Angelina Mango - Canto damore (con Marco Mengoni) [Official Video]

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Argomenti più discussi: Rita Pavone: Angelina Mango, Irama, Elodie sono bravi ma devono crescere, la musica di oggi è ripetitiva. E su Teddy Reno: Lui è dritto, io sono una scavezzacollo; Rita Pavone, gaffe tremenda su Ultimo e commento gelido su Elodie e Annalisa: Devono crescere e darsi una scrollata.

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