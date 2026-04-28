Alla vigilia del suo concerto più atteso, il cantante si apre raccontando alcuni aspetti della sua vita. Parla della sua idea di amore, che deve arricchire, e di come sul palco si senta autentico, anche se teme di lasciare qualcosa di incompiuto. Descrive anche il suo legame con gli animali, in particolare con i pappagalli, che lo accompagnano e rappresentano un suo modo di vivere la libertà.

Questa intervista a Irama è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. È d’accordo? «Sono sempre paranoico, anche se crescendo sono diventato più brontolone». Cosa la fa brontolare? «Brontolo sempre. Tutto mi fa arrabbiare. Perché ho le mie idee – che non vuol dire che siano giuste – ma sono le mie. E spesso vanno in contrasto con quello che ho intorno, con quello che funziona. Quindi soffro, perché anche i miei gusti vanno contro quello che va». Vive sempre di notte e dorme di giorno? «Sono cambiate le responsabilità e lo stile di vita. Anche per cose molto concrete: ho duecpappagalli, Eraclito e Talia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irama: «Sono innamorato, una relazione deve aggiungere, non completare. Sul palco sono me stesso, ma quello che mi fa paura è non lasciare niente. Più passa il tempo, più mi sento vicino agli animali»

Irama - Tutto Tranne Questo (Piano e Voce - Live Performance)

Notizie correlate

Antonino Spadaccino è fidanzato? “Dopo una relazione che mi ha messo ko, mi sono innamorato, ma è un uomo impegnato”Antonino Spadaccino molto riservato sulla sua vita privata – anche se alcuni anni fa sul suo profilo Instagram dichiarò la sua omosessualità –...

Matteo Lee: «A 17 anni avevo bisogno di tempo per me stesso e non sono più uscito di casa: sono andato a MasterChef quando mi sono reso conto che il tempo passava e rischiavo di stare indietro. L'amore? Non mi manca»Ha avuto un’infanzia felice? «Sono sempre stato un bambino abbastanza timido e tranquillo, anche se mi piaceva stare con gli amici».

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Achille Lauro e Lavinia Mauro sono una coppia? Ecco la verità; Cuore Martina Nasoni: la storia di rinascita a Verissimo; LUCA ZANFORLIN: HO SUBÌTO DUE OPERAZIONI. MARIA SEMPRE VICINA: GRAZIE (ESCLUSIVA).

Irama: «Sono innamorato, una relazione deve aggiungere, non completare. Sul palco sono me stesso, ma quello che mi fa paura è non lasciare niente. Più passa il tempo, più ...Alla vigilia del palcoscenico più importante, Irama si racconta per la prima volta senza filtri: l’adolescenza terribile, l’amore di oggi, il volo libero dei suoi pappagalli. E quella felicità che dur ... vanityfair.it

“Spero mi ricordino per la musica, non per i gossip.” Irama racconta il peso della sovraesposizione vissuta durante la relazione con Giulia De Lellis. Un rapporto complicato con la notorietà, nato nel momento in cui avrebbe voluto solo restare in silenzio. - facebook.com facebook