In un’intervista rilasciata prima di un concerto importante, il cantante ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale. Ha parlato del suo stato sentimentale, affermando di essere innamorato e spiegando che una relazione dovrebbe arricchire senza completare. Ha anche raccontato di come sul palco si senta autentico, mentre teme di non aver lasciato nulla di sé. Inoltre, ha menzionato il legame con i suoi pappagalli e il suo passato adolescenziale difficile.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. È d’accordo? «Sono sempre paranoico, anche se crescendo sono diventato più brontolone». Cosa la fa brontolare? «Brontolo sempre. Tutto mi fa arrabbiare. Perché ho le mie idee – che non vuol dire che siano giuste – ma sono le mie. E spesso vanno in contrasto con quello che ho intorno, con quello che funziona. Quindi soffro, perché anche i miei gusti vanno contro quello che va». Vive sempre di notte e dorme di giorno? «Sono cambiate le responsabilità e lo stile di vita. Anche per cose molto concrete: ho duecpappagalli, Eraclito e Talia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irama: «Sono innamorato. Una relazione deve aggiungere, non completare. Sul palco sono me stesso, ma quello che mi fa paura è non lasciare niente. E più passa il tempo, più mi sento vicino agli animali»

Irama - Tutto Tranne Questo (Piano e Voce - Live Performance)

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