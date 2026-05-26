Durante il torneo di Roland Garros, Novak Djokovic ha indossato una giacca di colore rosso con un disegno di un lupo. La scelta dell'abbigliamento ha attirato l'attenzione dei media. La presenza di questa giacca è stata notata durante le partite del torneo, senza che siano stati comunicati dettagli sul significato o sull’origine del design. La sua apparizione ha suscitato interesse tra gli appassionati di tennis e di moda.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un lupo, non il classico coccodrillo. Novak Djokovic ha debuttato ieri sulla terra rossa del Roland Garros con indosso una giacca realizzata in esclusiva da Lacoste per la sua partecipazione al torneo parigino, che ha spiazzato tutti. Il campione serbo è sceso in campo, infatti, senza nessuna borsa griffata, nessun orologio al polso, ma solo con indosso un capo statement che in una manciata di secondi è stato capace di catturare l’attenzione del pubblico del Court Philippe-Chatrier e dei tifosi collegati da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Novak Djokovic ha indossato una giacca in terra rossa e con un lupo in occasione del Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Novak Djokovic può essere una mina vagante nei quarti del Roland Garros? Gli scenari del ranking e l’opzione SinnerNovak Djokovic ha concluso anzitempo la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, lasciando spazio a possibili sviluppi nei prossimi tornei.

Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”Durante la 27ª edizione dei Laureus Awards a Madrid, il tennista Novak Djokovic, presente come conduttore insieme alla sciatrice Eileen Gu e alla...

Argomenti più discussi: Perché Djokovic indossa la giacca con il lupo al Roland Garros: È il protettore del mio popolo. Fan scatenati sui social; Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma; Jannik Sinner trionfa agli Internazionali d'Italia, un italiano vince 50 anni dopo Adriano Panatta; Gli elementi essenziali moderni del made in Italy di Eleventy sono i must degli Hamptons.