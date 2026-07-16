Post Malone si esibirà alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, prevista prima del calcio d’inizio di domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford. La finale della Coppa del Mondo si svolgerà in quella data e il concerto sarà parte degli eventi di chiusura. La FIFA ha annunciato ufficialmente la partecipazione del cantante statunitense all’evento.

La finale della Coppa del Mondo 2026 si preannuncia sempre più grandiosa. La FIFA ha annunciato che anche Post Malone si unirà al nutrito cast della cerimonia di chiusura dei Mondiali, che si svolgerà prima del calcio d’inizio di domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. In un comunicato stampa, la federazione ha anticipato che l’esibizione di Posty —artista che vanta finora sei brani al primo posto della Billboard Hot 100 e tre album in vetta alla Billboard 200 — rappresenterà una «performance memorabile», perfetto preludio alla finale. «In un momento in cui sport, cultura e attenzione globale convergono,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Metropolitanmagazine.it - Anche Post Malone si esibirà alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura dei Mondiali

La gioia di Laura Pausini: si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla finale dei MondialiLaura Pausini si esibirà alla finale dei Mondiali 2026 insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, cantando il brano Desire.

Argomenti più discussi: Finale Mondiali 2026, Post Malone e Laura Pausini trasformano la chiusura in uno show globale; L’Ambasciatore Usa Fertitta a Palermo, un tour della città dal Massimo a Ballarò; Il concerto dei Big Bang ha quadruplicato le ricerche di informazioni turistiche su Hanoi.

Tanti auguri a Post Malone per i suoi 31 anni (4•07•1995).. #rap #hiphop #musica #PostMalone #HappyBirthday x.com

Anche Post Malone si esibirà alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026La finale della Coppa del Mondo 2026 si preannuncia sempre più grandiosa. La FIFA ... msn.com