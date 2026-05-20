Netanyahu | ‘Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato’ Meloni e Tajani | ‘Inaccettabili quei video’

Una polemica internazionale si è scatenata dopo la diffusione di video provenienti da Ashdod, in Israele, che mostrano attivisti fermati dalle autorità locali. Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che Israele ha il diritto di fermare la Flotilla, ma ha anche affermato che un suo collega ha commesso un errore. Le dichiarazioni sono state accompagnate da reazioni di esponenti politici italiani, tra cui il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, che hanno definito quei video inaccettabili.

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