Netanyahu | ‘Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato’ Meloni e Tajani | ‘Inaccettabili quei video’
Una polemica internazionale si è scatenata dopo la diffusione di video provenienti da Ashdod, in Israele, che mostrano attivisti fermati dalle autorità locali. Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che Israele ha il diritto di fermare la Flotilla, ma ha anche affermato che un suo collega ha commesso un errore. Le dichiarazioni sono state accompagnate da reazioni di esponenti politici italiani, tra cui il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, che hanno definito quei video inaccettabili.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Polemica internazionale dopo i video degli attivisti fermati ad Ashdod. Le immagini diffuse dal ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir hanno provocato dure reazioni politiche in Italia e all’estero. Nei filmati si vedono gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati, bendati e ammanettati, mentre il ministro li deride con frasi ironiche durante la loro detenzione nel porto israeliano di Ashdod. In serata è previsto il rientro in Italia dei primi due cittadini italiani coinvolti: il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani. Netanyahu critica Ben Gvir ma difende l’intervento israeliano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sullo stesso argomento
Urla e manette, Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla. Meloni e Tajani: «Indegno, si scusi». Netanyahu: «Sbagliato, li espelleremo» – Il videoAmmanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele.
Urla e manette, Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla. L’ira di Meloni e Tajani: «Indegno, si scusi». Netanyahu: «Li espelleremo» – Il videoAmmanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato: ''Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo in cui il Ministro Ben x.com
Stabilitevi in ??Libano! Abbiamo i piani giusti per incoraggiare la migrazione da Gaza e per attuare la migrazione anche dalla Cisgiordania. Non abbiate paura di alcuna pressione. Così il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir intervenuto a un - Facebook facebook
Attivisti della Flotilla insultati e maltrattati, perfino Netanyahu imbarazzato dai video di Ben-Gvir: In contrasto con la linea del governo. Il ministro Saar: Non è ...Leggi su Il Fatto Quotidiano.it: Netanyahu e Sa'ar ritrattano dopo i video di Ben-Gvir sugli attivisti della Flotilla Gaza fermati ad Ashdod, tra cui 29 italiani ... ilfattoquotidiano.it
Flotilla, Netanyahu prende le distanze dal video di Ben Gvir: Non rispecchia i valori di IsraeleNetanyahu critica il video di Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla e annuncia l’espulsione dei partecipanti fermati da Israele. la7.it