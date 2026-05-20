Netanyahu | ‘Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato’ Meloni e Tajani | ‘Inaccettabili quei video’

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una polemica internazionale si è scatenata dopo la diffusione di video provenienti da Ashdod, in Israele, che mostrano attivisti fermati dalle autorità locali. Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che Israele ha il diritto di fermare la Flotilla, ma ha anche affermato che un suo collega ha commesso un errore. Le dichiarazioni sono state accompagnate da reazioni di esponenti politici italiani, tra cui il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, che hanno definito quei video inaccettabili.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Polemica internazionale dopo i video degli attivisti fermati ad Ashdod. Le immagini diffuse dal ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir hanno provocato dure reazioni politiche in Italia e all’estero. Nei filmati si vedono gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati, bendati e ammanettati, mentre il ministro li deride con frasi ironiche durante la loro detenzione nel porto israeliano di Ashdod. In serata è previsto il rientro in Italia dei primi due cittadini italiani coinvolti: il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani. Netanyahu critica Ben Gvir ma difende l’intervento israeliano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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