Il Milan sta valutando l'acquisto di Mazraoui come alternativa per la fascia destra. Nel frattempo, i dirigenti sono in trattativa con l'Aston Villa per la cessione definitiva di Estupiñán, un'operazione ancora in corso.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un importante intreccio sulle corsie esterne. I vertici societari rossoneri sono in fitta trattativa con l' Aston Villa per la cessione a titolo definitivo di Pervis Estupiñán al club di Birmingham. La dirigenza di Via Aldo Rossi, che attende nelle prossime ore la formulazione dell'offerta ufficiale da parte dei "Villans" per il nazionale ecuadoriano, ha già fissato il prezzo: servono 20 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, arrivato a Milano appena un anno fa dal Brighton. L'identikit di Amorim: fari puntati su Mazraoui. Per sostituire il partente Estupiñán, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, ha richiesto espressamente un innesto di spessore internazionale sulla fascia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim punta il suo pupillo: Milan, opzione Mazraoui per la fascia. Ecco la situazione

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IL 3-4-2-1 DI AMORIM AL MILAN NON FUNZIONERA': ECCO PERCHE' | Estratto SportitaliaMercato

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