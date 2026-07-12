Il Milan potrebbe acquistare un esterno di centrocampo valutato positivamente dall’allenatore, che lo considera una delle scelte preferite per la fascia. Dopo aver concluso gli acquisti di Ramos e Gila, la squadra sta valutando possibili arrivi per rinforzare il reparto offensivo e il centrocampo, con un’attenzione particolare a un giocatore con caratteristiche di esterno. La società sta seguendo diverse opzioni in vista delle prossime operazioni di mercato.

Dopo i colpi Ramos e Gila, i rossoneri continuano con la loro sessione di calciomercato: i prossimi due colpi in entrata potrebbero essere un trequartista e un esterno di centrocampo. promowebapp L'indiscrezione di Moretto su Noussair Mazraoui. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su YouTube di un possibile nome per il calciomercato del Milan: > "Il nome di Noussair Mazraoui è tra quelli discussi e graditi da Rúben Amorim, già suo pallino al Manchester United. Il nazionale marocchino è un nome apprezzato dal Milan ma ad oggi non sono partite offerte o trattative per lui". Noussair Mazraoui è un terzino destro classe 1997 che può giocare praticamente in ogni ruolo della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mazraoui un pallino di Amorim: nome apprezzato dal Milan per la fascia

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Milan fari puntati su Noussair Mazraoui

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