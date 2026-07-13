Quando un giocatore si è formato nelle giovanili dell’Ajax, la prima dote che ci si aspetta da lui è la polivalenza. Lì si insegna prima a giocare a pallone, poi a calcio. E i risultati sono sempre ottimi. Noussair Mazraoui ha beneficiato di quei primi anni da aspirante calciatore. Quando è stato il momento di scegliersi il ruolo, ha fatto il terzino destro, ma poi ha scoperto di essere molto più bravo da terzino sinistro. Non disdegna il ruolo di centrale (non inganni il rigore provocato al Mondiale contro la Francia, chiunque sarebbe stato in difficoltà contro Mbappè lanciato a rete) e se serve sa fare con i giusti tempi di gioco anche il mediano davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mazraoui il polivalente, un pupillo di Ruben Amorim che può fare molto comodo al nuovo Milan

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