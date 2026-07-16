Luna Rossa sta continuando a perfezionare la preparazione per la prossima Coppa America, lavorando sia con l’AC40 per la seconda regata preliminare a Napoli, sia con l’AC75 in vista dell’edizione del 2027. La squadra si concentra su miglioramenti tecnici e dettagli per aumentare le possibilità di successo. Il team prosegue gli allenamenti e le prove in mare, senza specificare tempi o risultati. La preparazione resta intensa e focalizzata sugli obiettivi a lungo termine.

Prosegue su due fronti la preparazione di Luna Rossa, che sta lavorando sia con l’AC40 in vista della seconda Preliminary Regatta a Napoli che soprattutto con l’AC75 in vista della 38ma Coppa America in programma nel 2027. Nell’ultimo periodo il Challenger italiano sta portando avanti degli allenamenti sia nelle acque del capoluogo campano che nella sua base principale a Cagliari, con Marco Gradoni che prova a mettere in discussione le gerarchie dei timonieri a disposizione di Max Sirena. Il giovane talento romano, in trionfo a Barcellona due anni fa nella Youth America’s Cup e grande protagonista lo scorso maggio nella Preliminary Regatta... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, Marco Gradoni: “Dobbiamo continuare a migliorare, anche nei dettagli”

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