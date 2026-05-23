Luna Rossa ha vinto contro il New Zealand nelle semifinali dei preliminari dell'America’s Cup, avanzando in finale. Marco Gradoni ha partecipato alla regata, mostrando grande abilità. La barca italiana ha superato l'avversario in questa fase della competizione. La vittoria consente a Luna Rossa di proseguire nella competizione, mentre il risultato ufficiale è stato confermato dagli organizzatori. La finale si disputerà nelle prossime settimane.

Dopo le due vittorie e un secondo posto nella giornata di apertura, Luna Rossa 1 ha brillato anche durante il sabato pomeriggio: quarto posto in rimonta in gara-1, secondo posto nell’atto di mezzo e poi affermazione da urlo in chiusura. Il sodalizio tricolore ha inseguito Team New Zealand per cinque lati nelle acque di Cagliari, all’inizio dell’ultimo tratto di poppa erano attardati di 27 secondi dalla formazione di Nathan Outteridge e poi hanno approfittato di un errore dei detentori della Vecchia Brocca, operando un sorpasso a doppia velocità e involandosi verso il traguardo. Luna Rossa Youth & Woman è stato bravo a leggere un campo di regata condizionato da salti di vento e una brezza relativamente leggera precedendo New Zealand di 11 secondi e Luna Rossa 2 (Peter Burling e Ruggero Tita al timone) di 33 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Gradoni imperiale, Luna Rossa vola e batte New Zealand! In testa ai preliminari di America’s Cup

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