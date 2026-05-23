Nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si sono svolte le prime sei regate di flotta delle Preliminary Regatta della America’s Cup 2026. Marco Gradoni e Luna Rossa Youth mantengono la testa della classifica, allungando il vantaggio sugli inseguitori. La competizione si prepara a entrare nel vivo, con le regate che definiscono le posizioni di qualificazione in vista della finale prevista nell’estate del 2027 a Napoli.

Si sono disputate le prime sei regate di flotta nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove si svolgono le Preliminary Regatta della America’s Cup 2026: si scaldano i motori verso la competizione sportiva più antica del mondo, prevista nell’estate del 2027 a Napoli. Nel capoluogo sardo si gareggia con gli AC40, gli scafi one design (uguali per tutti i partecipanti), e non con gli AC75, che verranno invece impiegati in terra partenopea. Luna Rossa 1 è al comando con 55 punti: l’equipaggio di Marco Gradoni e Margherita Porro ha vinto tre prove e ha conquistato due secondi posti, svettando così in testa alla classifica generale con otto lunghezze di margine nei confronti di Team New Zealand. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica regate preliminari America’s Cup: Marco Gradoni e Luna Rossa Youth allungano in testa!

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